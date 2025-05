Real Madrid, Ancelotti: «Ultimo Classico dell’anno perché il Barcellona al Mondiale non ci sarà. Ecco come colpirli»

Domani alle 16.15 sarà l’ultimo Classico della stagione, ma in particolare potrebbe essere l’ulimo di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, accostato al Brasile tra le diverse voci di calciomercato che lo riguardano.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico italiano ha dunque commentato questo “evento”.

ULTIMO CLASSICO – «È sempre una partita speciale e in ogni caso l’ultimo Clásico della stagione perché il Barcellona non partecipa al Mondiale per Club».

PARTITA – «Domenica la posta in gioco è alta, ma siamo fiduciosi di poter ottenere un buon risultato. L’ultimo incontro è andato meglio per noi rispetto alle volte precedenti, e questo ci dà ulteriore sicurezza. Possiamo individuare i loro punti deboli e nessuna squadra è perfetta. Il Barcellona può essere colpito in transizione perché gioca alto e fa il fuorigioco con la linea alta».