Ancelotti Real Madrid, è addio subito dopo il Classico. Pronta la firma con il Brasile? I dettagli e le motivazioni

La chiusura dei rapporta tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid era già nell’area, ma dal The Athletic arriva la “bomba” di mercato che stupisce tutti.

L‘allenatore italiano, infatti, potrebbe dire addio ai Blancos già dopo il Classico contro il Barcellona del prossimo 11 maggio, indipendentemente dall’esito della sfida, per firmare con la nazionale brasiliana.

Le motivazioni sono semplici. Stando a quanto si legge, infatti, Ancelotti andrà a Rio de Janeiro già per guidare la nazionale verdeoro nelle partite di giugno contro Paraguay ed Ecuador.

In questo modo non solo mancherebbe l’appuntamento con il Mondiale per Club con il Real Madrid, ma avrebbe anche fretta nel prendere posto in Brasile per lavorare sulle convocazioni per le due partite sopracitate, da diramare entro il 18 maggio.