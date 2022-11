Niente Benzema per il Real Madrid contro il Cadice: il pallone d’oro ha chiesto di essere preservato in vista dei mondiali

Niente Cadice per Karim Benzema. Il pallone d’oro ieri in allenamento ha sentito un dolore alla coscia sinistra ed ha interrotto l’allenamento con il Real Madrid.

Difficilmente sarà in campo domani con le merengues: una scelta precauzionale per non saltare l’imminente mondiale.