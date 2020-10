Real Madrid, Benzema contro Vinicius: «Gioca per il Borussia»

Benzema accusa il compagno Vinicius durante il match di Champions League tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid

Karim Benzema beccato dalla telecamere di Telefoot ieri prima del secondo tempo del match della fase a gironi di Champions League tra Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, terminato con il risultato di 2-2 dopo la rimonta finale dei ‘Blancos’.

Il centravanti francese senza mezzi termini ha puntato il dito contro Vinicius parlando con altri compagni di squadra, in particolare il connazionale Mendy: «Non fa niente, non passategli la palla. Sta giocando per loro», le dure parole di Benzema sulla partita del brasiliano.