Real Madrid, caccia al centrocampista: occhi su Kanté, il Chelsea potrebbe dare il via libera al giocatore francese

L’obiettivo numero uno resta Paul Pogba, ma ormai il Real Madrid sembra essersi tirato indietro. I Blancos vogliono però rimanere in Inghilterra per poter trovare il centrocampista del futuro.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Chelsea potrebbe cedere N’Golo Kanté per finanziare l’ambiziosa campagna acquisti in programma per questa estate. Il francese piace alle Merengues, dunque si potrebbe trovare un accordo tra le parti in vista della prossima finestra di mercato.