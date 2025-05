Real Madrid, Carvajal accoglie i nuovi arrivati e punta al massimo: «Alexander-Arnold? Non ho paura, la competizione ci migliora»

Come riportato da Mundo Deportivo ha parlato in vista del suo rientro dall’infortunio fissato per il Mondiale per Club una delle colonne del Real Madrid, il terzino destro Dani Carvajal, che ha affrontato, tra i temi, anche quello dei nuovi arrivi in casa Madrid e dell’addio di Ancelotti.

NUOVI ARRIVI – «Se ho paura di Trent Alexander-Arnold? Non è ancora ufficiale, ma sembra. Non parliamo di paura qui, saremo compagni di squadra. La competizione ci migliora entrambi e tira fuori il meglio da ognuno di noi”, ha spiegato Carvajal a proposito di Alexander-Arnold. L’acquisto di Dean Huijsen? Non abbiamo ancora parlato con lui; ha giocato oggi… È un ottimo acquisto e un buon giocatore. Gli diamo il benvenuto e ci aiuterà molto».

ANCELOTTI – «ono molto dispiaciuto per la partenza di Carlo. In fondo, sono stato con lui per molti anni, nel suo primo e secondo periodo. Abbiamo vinto tutto con lui, e per me è come un padre calcistico. Sono molto dispiaciuto, ma alla fine spero che l’allenatore riceva l’addio che merita sabato prossimo, come l’allenatore di maggior successo nella storia del Real Madrid. E penso che il nostro stadio non lascerà nessuno indifferente, di sicuro».