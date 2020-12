Real Madrid, chiuso il bilancio 2019/2020: utile di 300mila euro

Il Real Madrid ha chiuso il bilancio per la stagione 2019/2020

Il Real Madrid ha presentato i bilanci economico-finanziari per la stagione 2019-2020. Annata che ha dovuto fare i conti con l’emergenza per il Covid-19 e gli effetti del virus, come riportato dal club spagnolo, si sentiranno anche per tutto il 2020/2021.

L’impatto del Covid, sulle casse del Real Madrid, ha portato a una riduzione dei ricavi del -13% (-106 milioni di euro). Scontando tuttavia i costi direttamente associati a questi ricavi (16 milioni di euro), la perdita dovuta all’impatto dell’emergenza Coronavirus è pari a -91 milioni euro. Ma per sostenere il fatturato più basso, i Blancos hanno implementato diverse misure di risparmio sui costi. Misure di contenimento che hanno portato il club spagnolo a chiudere l’esercizio 2019/20 con un risultato economico in sostanziale pareggio (utile di 300 mila euro).