Real Madrid, buone notizie per Arbeloa! Tornano a disposizione Mbappé e Bellingham per la sfida contro il Manchester City

Real Madrid, doppio recupero pesantissimo: Mbappé e Bellingham tornano per la sfida al Manchester City

La trasferta del Real Madrid sul campo del Manchester City rappresenta un passaggio decisivo nella corsa ai quarti di Champions League. Forte del 3‑0 ottenuto al Bernabéu grazie alla tripletta di Fede Valverde, la squadra di Álvaro Arbeloa arriva all’Etihad con un margine che consente una gestione più lucida delle energie e delle rotazioni. Le notizie provenienti dall’infermeria sono incoraggianti: in un momento cruciale della stagione europea, il tecnico recupera pedine fondamentali e può contare su un gruppo quasi al completo per affrontare una delle sfide più delicate dell’anno.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I rientri più attesi sono quelli di Kylian Mbappé e Jude Bellingham, due elementi chiave per qualità e peso specifico. Il francese, capocannoniere e riferimento offensivo, sarà gestito con prudenza: il vantaggio dell’andata suggerisce un impiego graduale, evitando rischi inutili in una gara che, almeno sulla carta, non dovrebbe richiedere forzature. Più complessa la situazione di Bellingham, che non sembra ancora in condizione ideale per sostenere un minutaggio elevato. In difesa, il quadro è più sereno rispetto alla gara d’andata: sulla sinistra Fran García resta favorito su Álvaro Carreras, mentre al centro torna a disposizione David Alaba, un recupero prezioso per solidità ed esperienza.

Nonostante i rientri eccellenti, Arbeloa deve comunque fare i conti con assenze pesanti: Militao, Asensio, Mendy, Rodrygo e Ceballos non saranno della partita. Per completare la rosa e mantenere equilibrio nei reparti, il tecnico ha deciso di attingere al settore giovanile, una scelta che conferma la volontà di preservare i titolari e allo stesso tempo dare spazio ai talenti emergenti. In questo contesto, la gestione delle energie e la capacità di leggere i momenti della gara saranno determinanti per blindare il passaggio del turno.

CONVOCATI REAL MADRID

Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzaléz

Difensori: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Aguado, Rivas

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Cester, Manuel Ángel, Palacios, Thiago

Attaccanti: Vinicius Jr., Mbappé, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono