Real Madrid, ecco le parole dell’agente di Bale sulla possibile cessione

Secondo l’agente di Bale ci sono poche possibilità che il gallese lasci il Real Madrid in estate, e sicuramente non avverrà a gennaio

L’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha parlato ai microfoni di ESPN sulla possibile partenza del suo assistito dal Real Madrid. «Bale non andrà da nessuna parte in inverno, mentre in estate ci sono poche possibilità che vada via».

Il contratto del gallese scadrà a giugno 2022 e a questo punto è possibile che Bale rimanga a Madrid per tutta la sua durata, nonostante gli scontri con Zidane e i tifosi.