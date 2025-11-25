Real Madrid, altro infortunio per Huijsen! Non è presente nella lista dei convocati di Xabi Alonso per l’Olympiacos. Il motivo

Real Madrid, nuovo stop per Huijsen: il difensore ex Juventus non c’è tra i convocati di Xabi Alonso per la sfida di Champions

La marcia verso la quinta giornata di Champions League porta cattive notizie al Real Madrid. Dopo il 2-2 in Liga contro l’Elche, la squadra di Xabi Alonso si prepara alla sfida con l’Olympiacos senza Dean Huijsen, fermato da nuovi problemi muscolari.

Il difensore classe 2005, ex Juventus e autore del gol che aveva evitato la sconfitta nell’ultima gara di campionato, ha svolto lavoro differenziato a Valdebebas e non è stato inserito nella lista dei convocati. Lo staff medico ha scelto la prudenza, rinviando il suo rientro.

Nonostante l’assenza, il Real potrà contare su un attacco stellare. Tra i convocati figurano Mbappé, Vinícius Jr. e Bellingham, oltre al giovane Endrick, promesso al Lione. I Blancos cercano punti pesanti per rilanciarsi in Europa, ma dovranno farlo senza la freschezza difensiva di Huijsen.

