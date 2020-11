Isco sempre più lontano dal Real Madrid. Il papà-agente ammette il desiderio del fantasista di provare una nuova avventura

Isco è destinato all’addio al Real Madrid. Il fantasista spagnolo non rientra più nei piani di Zidane e vorrebbe tentare un’avventura lontano dalla Liga già nella finestra di gennaio.

Sul futuro del 28enne ex Malaga si è soffermato il padre e agente del giocatore: «Isco vuole provare un’esperienza diversa e un altro campionato. Ma in questo momento non abbiamo ricevuto offerte. Restare al Real Madrid non sarebbe comunque un problema», le sue parole a Cadena Ser. Isco in Italia è stato accostato a Milan, Inter ma soprattutto alla Juventus.