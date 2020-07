Real Madrid, Jovic negativo al test del tampone ma è in isolamento per precauzione

Luka Jovic è risultato negativo al test del tampone ma il Real Madrid ha deciso di lasciarlo in isolamento per precauzione

Spavento in casa Real. Come riporta El Chiringuito Tv Luka Jovic è confinato in casa dallo scorso lunedì. Il motivo? Un suo amico che è venuto a trovarlo a Madrid è risultato positivo al COVID-19 dopo il test del tampone e messo immediatamente in quarantena in un hotel.

Jovic ieri ha effettuato anche lui il test del tampone che ha dato esito negativo ed è rimasto confinato nella sua abitazione come misura di prevenzione. Non ha avuto contatti con la squadra e ha saltato l’allenamento del martedì e di questa settimana. L’attaccante sarà sottoposto a un nuovo test del tampone nei prossimi giorni e se darà nuovamente esito negativo potrà tornare ad allenarsi.