Chiellini orgoglioso della Juve: «Partita che rimarrà nella storia»

Giorgio Chiellini è orgoglioso della sua Juventus: ecco le parole del centrale difensivo il giorno dopo l’impresa sfiorata del Bernabeu contro il Real Madrid

E’ sfumato al fotofinish il sogno impresa della Juventus: i bianconeri, ko all’andata per 0-3, hanno sconfitto 1-3 il Real Madrid al Bernabeu. Decisivo il rigore assegnato ai blancos nel finale per un contatto dubbio tra Benatia e Vazquez, che ha fatto insorgere la rabbia. Giorgio Chiellini ha commentato così su Instagram: «Solo un folle poteva pensare di riuscire a ribaltare un 3-0 in casa del Real e noi avevamo quella sana follia dentro, ce lo eravamo detti e lo abbiamo dimostrato sul campo».

Continua Giorgio Chiellini: «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti poi riusciranno a vincere in questo modo a Madrid. Bisogna trasformare la rabbia e la delusione in positività per questo mese e mezzo che manca dove abbiamo ancora Scudetto e Coppa Italia da vincere. Sempre Forza Juventus».