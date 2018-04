Real-Juve, Lichtsteiner e Szczesny scavano la buca alla Maspero. Ma Ronaldo…- VIDEO

Il tentativo disperato di Lichtsteiner e Szczesny di condizionare il tiro di Cristiano Ronaldo prima del calcio di rigore

Non saranno stati un esempio di sportività, ma Lichtsteiner e Szczesny vanno capiti: la decisione dell’arbitro Oliver di assegnare un calcio di rigore dubbio nei minuti di recupero di Real Madrid-Juventus ha fatto sprofondare i bianconeri nella rabbia e nella disperazione. Per questo motivo mentre Buffon e compagni protestavano apertamente, il terzino svizzero e il portiere polacco provavano a sabotare il dischetto del Bernabeu.

Smuovere l’erba, calpestarla con forza, in un’espressione: fare una buca alla Maspero. E il riferimento è al calciatore del Torino che il 14 ottobre del 2001 riuscì a trarre in inganno Salas in un derby contro la Juventus finito 3-3 ed entrato nella storia proprio per il rigore tirato alle stelle dall’attaccante cileno. Cristiano Ronaldo, però, non si è lasciato condizionare al netto del caos che si è generato in quei minuti attorno al dischetto. Il tentato sabotaggio di Lichtsteiner e Szczesny è stato ripreso da una tv spagnola: ecco le immagini!