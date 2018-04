Real Madrid-Juventus, l’ira bianconera a QSVS: «Siete dei venduti» – VIDEO

Real Madrid Juventus QSVS, nel corso della trasmissione su Tele Lombardia è scoppiata la rabbia per l’assegnazione del rigore allo scadere ai blancos: ecco la reazione di Marcello Chirico e Cesare Pompilio

Real Madrid-Juventus è terminata 1-3, niente da fare per i bianconeri dopo lo 0-3 dell’Allianz Stadium: una impresa solo sfiorata e che lascia imbufaliti per la conduzione arbitrale del 33enne Oliver. Il fischietto ha assegnato il rigore decisivo ai blancos allo scadere per un contatto dubbio tra Lucas Vazquez e Benatia: esplosa la rabbia in casa bianconera e anche nel corso delle telecronache tv e radio.

Su QSVS, programma in onda su Tele Lombardia, il direttore di Top Planet Marcello Chirico si è scagliato contro la Federazione, accusando duramente il Real Madrid: «Non esiste, siete dei venduti, siete dei venduti! La Champions League è una truffa, è una truffa! E’ comprata dal Real Madrid, è una truffa». Il noto tifoso bianconero Cesare Pompilio è rosso di rabbia e anche Paolo Aicardi, presidente dei piccoli azionisti, si è scagliato contro l’arbitro e contro Pierluigi Collina: «Non vedeva l’ora di buttarcene fuori uno, di fischiare il rigore: bravissimo Collina, grande professionista». Ecco il video dell’accaduto: la beffa al termine di una rimonta straordinaria