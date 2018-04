Juventus, contro il Real Madrid per un pugno di… euro

Questa sera la Juventus giocherà la delicatissima sfida con il Real Madrid, una sconfitta oltre all’uscita dalla Champions significherebbe una perdita economica di circa 20 milioni

E’ tutto pronto per la sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. La Juventus cercherà di emulare la Roma e centrare così l’approdo alle semifinali. Ovviamente sarà una gara estremamente complicata, ma gli uomini di Allegri avranno una motivazioni più per cercare di centrare il passaggio del turno. Infatti in caso di eliminazione ai quarti di finale di Champions League i bianconeri otterrebbero dei ricavi di circa 91 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto ai 110,4 milioni della scorsa edizione, terminata con la sconfitta in finale.

Gli introiti legati alla Champions dipendono da diversi fattori: market pool, incasso allo stadio e premi Uefa per vittoria e passaggio del turno. La Juventus quest’anno riceverà comunque meno soldi dal market pool per via dell’impresa della Roma, che ha già raggiunto le semifinali. Tuttavia nella remota, ma non impossibile ipotesi che Buffon arrivino fino alla finale di Kiev, ci sarebbero altri 22 milioni di ricavi, senza contare gli eventuali incassi allo stadio, che si aggirerebbero sui 7-8 milioni. Una motivazione in più dunque per tentare l’impresa possibile questa sera a Madrid.