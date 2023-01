Real Madrid, la risposta al manichino di Vinicius: «Atto disgustoso, non c’è posto per queste persone»

Il Real Madrid, con un comunicato ufficiale, ha risposto al disgustoso atto di alcuni tifosi dell’Atletico: la nota

Il disgustoso atto di alcuni tifosi dell’Atletico Madrid non è passato inosservato e il Real, con un comunicato ufficiale, ha così risposto a chi ha impiccato il manichino di Vinicius nei pressi di Valdebebas.

IL COMUNICATO – Il Real Madrid CF desidera ringraziare il sostegno e le espressioni di affetto ricevute dopo lo sfortunato e disgustoso atto di razzismo, xenofobia e odio nei confronti del nostro giocatore Vinicius.



Esprimiamo la nostra più ferma condanna per eventi che violano i diritti fondamentali e la dignità delle persone, e che nulla hanno a che vedere con i valori che il calcio e lo sport rappresentano.



Questi attacchi come quelli che subisce ora il nostro giocatore, o quelli che può subire qualsiasi atleta, non possono avere posto in una società come la nostra.



Il Real Madrid è fiducioso che tutte le responsabilità di coloro che hanno partecipato a un atto così spregevole verranno epurate.