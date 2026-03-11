Real Madrid Manchester City, Donnarumma sbaglia tutto: l’uscita maldestra spalanca il gol a Valverde

Real Madrid Manchester City, Donnarumma decisivo in negativo: l’uscita sbagliata che regala a Valverde il gol del vantaggio

Il Real Madrid parte fortissimo negli ottavi di Champions contro il Manchester City e chiude il primo tempo già sul 3-0, trascinato da una straordinaria tripletta di Valverde. Un avvio travolgente per la squadra di Arbeloa, che nonostante le assenze pesanti riesce a mettere alle corde gli inglesi. Ma sul primo gol dei Blancos c’è anche lo zampino di Gianluigi Donnarumma, protagonista di un errore che ha immediatamente acceso le reazioni sui social.

L’episodio arriva su un’uscita del portiere della Nazionale: Donnarumma sembra in vantaggio su Valverde, ma nel momento decisivo esita, probabilmente convinto di essere fuori area. Ritira il braccio per non toccare il pallone con la mano e finisce così per lasciare strada libera al centrocampista del Real, che ringrazia e insacca il gol del vantaggio. Una leggerezza che ha fatto il giro del web in pochi minuti.

Il resto del primo tempo è un monologo madridista, con il City incapace di reagire e Valverde scatenato nel punire ogni indecisione avversaria. Il match resta comunque apertissimo, ma l’errore di Donnarumma rischia di pesare come un macigno nell’economia del doppio confronto.

