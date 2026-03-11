Real Madrid-Manchester City gratis online: dove vederla in tv e in streaming

Tra le partite di stasera degli ottavi di Champions League i riflettori sono puntati su Real Madrid-Manchester City. I Blancos arrivano all’appuntamento dopo aver superato il Benfica guidato da José Mourinho, mentre i Citizens si erano già assicurati l’accesso diretto agli ottavi grazie all’ottavo posto ottenuto nella fase campionato, evitando così il turno dei playoff.

Per molti osservatori si tratta di una sorta di finale anticipata. Negli ultimi anni il confronto tra Real Madrid e Manchester City è diventato uno degli appuntamenti più ricorrenti della Champions League. Quello in programma questa sera rappresenta infatti il quinto incrocio consecutivo tra le due squadre nella massima competizione europea. Due club di primissimo livello che ogni stagione puntano apertamente alla conquista della coppa.

Ma dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e streaming gratis? C’è una gran bella notizia per tutti gli appassionati di calcio!

Guarda Real Madrid-Manchester City gratis su Prime Video

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente la partita grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova, usufruibile dai nuovi clienti. permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a vedere i contenuti di Prime Video, incluso il match Real Madrid-Manchester City.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99€, abbonamento annuale a 49,90€ oppure disattivare il rinnovo.

Le probabili formazioni

I precedenti raccontano di un equilibrio quasi perfetto: nei 15 confronti disputati finora si registrano 5 vittorie per il Real Madrid, 5 pareggi e 5 successi per il Manchester City.

In questa stagione, tuttavia, la squadra di Pep Guardiola sembra partire con i favori del pronostico. Il Real Madrid sta vivendo un’annata meno brillante del solito: è attualmente secondo nella Liga e ha attraversato una fase turbolenta culminata con il discusso esonero di Xabi Alonso durante la stagione. Anche il cammino europeo, almeno fino a questo momento, non è stato da assoluto protagonista.

Il Manchester City occupa a sua volta la seconda posizione in Premier League, ma le prestazioni più recenti lasciano pensare a una squadra in buona condizione e favorita per il passaggio del turno.

Ciò che appare quasi certo è lo spettacolo: sia all’andata sia al ritorno ci si attende una partita giocata a ritmi alti, con due formazioni votate all’attacco. Tutto lascia immaginare una sfida ricca di occasioni e gol, destinata a essere il vero big match di giornata.

Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City:

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Alexander-Arnold, Asensio, Rudiger, F. Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; G. Garcia, Vinicius Jr

Manchester City (4-3-3) Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush