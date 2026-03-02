Real Madrid, Mbappé irritato! Questa cosa sta mandando su tutte le furie il francese: retroscena dalla Spagna dopo l’infortunio

Real Madrid, Mbappé irritato dopo il suo infortunio! C’è un aspetto che sta mandando su tutte le furie il francese: retroscena dalla Spagna

La situazione legata alle condizioni fisiche di Kylian Mbappé continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Real Madrid e l’intera Francia. L’attaccante transalpino, tormentato ormai da diversi mesi da un fastidioso problema al ginocchio, sta attraversando un momento agonistico e personale particolarmente delicato. Attualmente, si prospetta per lui un periodo di stop forzato stimato tra le tre e le quattro settimane: una pausa reputata strettamente necessaria per smaltire quei dolori persistenti che, di fatto, gli stanno impedendo di esprimersi al cento per cento delle sue straordinarie potenzialità.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La frattura con l’infermeria del Real

Dietro le quinte, la vicenda assume contorni decisamente più tesi e complessi. Stando alle ultime indiscrezioni, sia il fuoriclasse che il suo ristretto entourage sarebbero profondamente irritati per la gestione del recupero portata avanti dallo staff medico della Casa Blanca. L’insoddisfazione ha raggiunto livelli tali che Mbappé, pur avendo ottenuto il via libera formale dal club madrileno, ha deciso di recarsi in patria per consultare diversi specialisti di estrema fiducia, cercando così di fare piena luce sulla reale entità del suo intoppo articolare.

Il dilemma del bisturi verso i Mondiali

All’interno delle mura di Valdebebas cresce la convinzione che sia giunto il momento di prendere una decisione forte per tutelare il futuro e la salute dell’attaccante. Come riportato dal portale spagnolo El Desmarque, sul tavolo delle opzioni è comparsa prepotentemente l’ipotesi di un intervento chirurgico. Si tratterebbe di un’operazione considerata di lieve entità, ma che inevitabilmente andrebbe a dilatare i tempi di indisponibilità.

Ecco i nodi cruciali del momento vissuto dal ventisettenne:

• Gestione iniziale sotto accusa: diverse voci critiche puntano il dito contro l’errata diagnosi iniziale. Questo cortocircuito medico avrebbe spinto il centravanti a scendere in campo in più occasioni stringendo i denti, aggravando una problematica di base mai del tutto risolta.

• Il fattore Coppa del Mondo: Mbappé vorrebbe scongiurare a tutti i costi la sala operatoria, temendo che una prolungata inattività possa complicare la sua preparazione in vista dell’attesissimo Mondiale del 2026.

• L’attesa della società: resta ora da capire quale linea d’azione definitiva sceglieranno i vertici del Real Madrid per sbloccare l’impasse e restituire serenità al giocatore.