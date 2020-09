Real Madrid, Modric: «Messia via? Un altro duro colpo per la Liga»

Il centrocampista del Real Madrid ha parlato del possibile addio di Messi al Barcellona

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ai microfoni di AFP ha parlato del possibile addio di Lione Messi al Barcellona; paragonandolo a quello di Cristiano Ronaldo quando lasciò i Blancos.

«Sarebbe una gran perdita, come quando se n’è andato Cristiano Ronaldo. Non si può sempre pensare al passato, il calcio è questo, ma comunque se dovesse succedere sarebbe una gran botta per il prestigio della Liga. Dobbiamo guardare avanti, ci saranno altri calciatori che diventeranno delle stelle. Quando Ronaldo ha lasciato Madrid è successa la stessa cosa. Il Real è andato avanti senza di lui e sarà lo stesso in caso di addio di Messi, sia per il Barcellona che per il campionato».