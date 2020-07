Real Madrid, Modric: «Vittoria del campionato? Realizzato qualcosa di spettacolare»

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha commentato la vittoria del campionato prima di soffermarsi sulla Champions League

VITTORIA CAMPIONATO – «Durante il lockdown ho lavorato duro, ho vissuto due mesi senza mai fermarmi e oggi ne raccolgo i frutti. Sono davvero contento per il mio rendimento, ma soprattutto per quello della squadra. Abbiamo realizzato qualcosa di spettacolare, non solo in questo ultimo mese ma in tutta la stagione».

CHAMPIONS LEAGUE – «Questo Real vuole sempre vincere. Dopo la fine della Liga ci aspetta una gara complicata in Champions col Manchester City: la prima gara non è andata bene e, anche se abbiamo mostrato un buon calcio, abbiamo perso 1-2 in casa. Ora però vogliamo fare una grande prova e provare a rimontare al ritorno».