Real Madrid, Perez: «Benzema incrocio tra Ronaldo Nazario e Zidane»

Il presidente del Real Madrid ha parlato della vittoria del Pallone d’Oro da parte di Benzema, ma non solo

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser dopo la vittoria del Pallone d’Oro di Karim Benzema. Queste le sue dichiarazioni.

BENZEMA – «Sono felice perché alla fine Benzema riceve il giusto riconoscimento come miglior giocatore del mondo e lo è da almeno 3-4 anni. È un nove che è misto tra Ronaldo (Il Fenomeno) e Zidane. Innesca la manovra offensiva come Zidane e vede la porta come Ronaldo».

MBAPPE – «Non li leggo nemmeno. Abbiamo già trascorso una buona estate ed è una cosa fuori discussione. Del futuro non si può mai sapere, ma gli attaccanti del Real Madrid stanno procedendo in modo spettacolare. Rodrygo e Vinicius li vedo come futuri Palloni d’Oro».