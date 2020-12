Real Madrid, Perez vuole la Superlega: «Serve una riforma, non si può aspettare»

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato a parlare pubblicamente della possibile creazione di una Superlega. Le sue parole

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato a parlare pubblicamente della possibile creazione di una Superlega alternativa alla Champions League, unica soluzione possibile alla crisi economica generata dalla pandemia.

Queste le sue parole rilasciate nel corso dell’assemblea dei soci del Real Madrid e riportate da Calcio&Finanza.

SUPERLEGA – «Occorrono nuove formule per renderlo più competitivo, più entusiasmante e più forte. La riforma non può aspettare e dobbiamo affrontarla il prima possibile. Se era già difficile rimanere competitivi, l’impatto di questa pandemia ci costringe a fare una riflessione più approfondita. Niente sarà come prima. Ci ha resi più vulnerabili e, ovviamente, anche il mondo del calcio».