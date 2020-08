Real Madrid, Ramos: «Si conclude una stagione atipica, il sapore è agrodolce»

View this post on Instagram

Acaba una temporada atípica y extraña, muy dura para todos. El sabor es agridulce porque somos el @realmadrid y estamos obligados a ganarlo todo. Hay que dar mérito a la Liga, y más a una tan excepcional, y a la Supercopa, pero nos vamos tristes por la eliminación de la Champions. Queríamos más. Toca descansar para volver a por todas la próxima temporada. Este escudo y esta historia merecen siempre lo máximo. En la victoria, en la derrota, siempre: HALA MADRID. Gracias por vuestro apoyo incondicional, incluso en la distancia. An extremely strange season is over and the taste is bittersweet. This year has been very hard on everyone. But we are Real Madrid and we were set to win everything. Credit must be given to winning the Liga under such exceptional circumstances and the Spanish Supercup. However, being eleminated from the Champions League leaves us with a bitter aftertaste: we wanted more. Now it is time to rest to come back and fight for the next season. This badge and this history always deserve it all. In victory, in defeat, always: HALA MADRID. Thank you for your unconditional support, even in the distance. #HalaMadrid 📸 Getty