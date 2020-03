Real Madrid, Rodrygo: «Neymar o Ronaldo? Il mio eroe è un altro»

Real Madrid, parla l’attaccante Rodrygo: ecco le parole del brasiliano sulle sue ispirazioni e sull’arrivo in Spagna

L’attaccante del Real Madrid, Rodrygo, ha affrontato diversi temi. Ecco le sue parole riportate da AS.

ISPIRAZIONI – «La mia più grande ispirazione è mio padre, senza dubbio. Tra i giocatori Cristiano e Neymar sono i due che prendo come riferimento e che sono fonti di ispirazione, due giocatori di cui sono un grande fan. Ma come eroe, mio padre è il mio eroe ».

REAL MADRID – « Il Real Madrid è come Vila Belmiro (lo stadio del Santos), un sogno realizzato e chiunque mi conosca lo sa. Il mio grande sogno era giocare qui, vedevo sempre le partite ».