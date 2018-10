Il Real Madrid mette in cassaforte la partita con Marcelo, il sogno proibito della Juventus per il mercato di gennaio

Il Real Madrid sta reagendo al meglio alle pressioni degli ultimi tempi, conquistando una vittoria importantissima contro il Viktoria Plzen valida per la terza giornata di Champions League.

A segno per le merengues Benzema e Marcelo, che con un delizioso pallonetto ha messo al sicuro la squadra dall’eventuale pareggio degli avversari. Non bisogna illudersi, i problemi del Real restano, come testimoniano le numerose occasioni del Plzen. Tuttavia, il brasiliano si conferma ancora una volta un calciatore fondamentale, sul quale la Juventus pare sempre più intenzionata puntare per coprire la fascia sinistra in futuro. Bisognerà però convincere il presidente Florentino Pérez, con cui le trattative sono sempre molto difficili.