Real Madrid-Viktoria Plzen highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 3ª giornata della Champions League 2018/2019

Real Madrid-Viktoria Plzen highlights e gol: le azioni salienti della gara in programma al ‘Bernabeu’ e valida per la terza giornata della Champions League 2018/2019. I ‘blancos’ guidati da Julen Lopetegui ricevono la squadra ceca allenata da Pavel Vrba: nel Gruppo G di riferimento, gli spagnoli, reduci dalla sconfitta di Mosca contro il CSKA, sono al secondo posto insieme alla Roma (3), dietro alla squadra russa attualmente prima (4) e davanti al Plzen (1).

Al ‘Bernabeu‘ sono in palio tre punti importanti per il prosieguo nel girone: da una parte il Real che punta la testa della classifica, dall’altra il Plzen che tenta il colpaccio per mantenere vive le possibilità di qualificazione. Ad arbitrare Real Madrid- Viktoria Plzen è l’israeliano Orel Grinfeld. Ecco i gol e le azioni salienti della partita.

REAL MADRID-VIKTORIA PLZEN 1-0 – La sblocca Benzema! L’attaccante francese stacca imperiosamente a centro area e gonfia la rete di testa, provando a far dimenticare ai suoi gli ultimi difficili giorni