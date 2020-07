Ottime notizie per il Real Madrid e per Zidane: Vinicius Junior è risultato negativo al Coronavirus ed è a disposizione dei blancos

Ottime notizie per il Real Madrid e per Zinedine Zidane. Dopo un errore negli ultimi test, l’attaccante delle merengues è risultato negativo al tampone per il Coronavirus.

Dopo un primo tampone non andato a buon fine, poiché non si è riusciti a determinare la positività o negatività al virus, il club madrileno ha ripetuto il test, che ha dato esito negativo. Il brasiliano è quindi a disposizione di Zidane per il match di domani contro l’Alaves.