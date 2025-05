Real Madrid, è scattato il giorno X: ieri la presentazione di Xabi Alonso

Real Madrid, ieri la presentazione di Xabi Alonso: tanti sorrisi e poche parole per il tecnico basco: c’è subito il Mondiale per Club per lui

Xabi Alonso ha tenuto la sua prima conferenza stampa da allenatore del Real Madrid, iniziando ufficialmente un’avventura carica di aspettative. L’ex tecnico del Bayer Leverkusen, 43 anni, ha mostrato emozione ma anche prudenza, consapevole del salto in un ambiente che vive di pressione e prestigio. A Valdebebas, lo spettro di Carlo Ancelotti, che ha lasciato tra gli applausi dopo oltre 700 conferenze in bianco, era inevitabilmente presente. Xabi ha sorriso molto ma detto poco, evitando le risposte nette sui grandi temi: dal futuro di Modric al dualismo Vinicius-Mbappé, dai dubbi tattici alle tensioni con alcuni giocatori. Per ora ha preferito rifugiarsi in parole chiave come «duttilità» e «voglia di far bene», rimandando i dettagli a tempi più maturi. Il cambio di dimensione rispetto alla sala stampa di Leverkusen si è fatto sentire, ma la sensazione è che il tecnico basco, considerato intelligente e preparato, saprà adattarsi in fretta.

Alonso ha già un primo obiettivo davanti: il Mondiale per Club, in programma dal 17 giugno negli Stati Uniti a cui parteciperanno anche Inter e Juve. Un torneo che inizialmente non desiderava affrontare da allenatore del Real, ma che ha accettato per due motivi principali: avere più tempo per conoscere la squadra e puntare al primo trofeo stagionale. Le difficoltà però non mancano, soprattutto per la gestione di una rosa che arriverà stanca e decimata dagli impegni con le nazionali. I giocatori torneranno solo a fine mese, in molti casi provati e con poca voglia di rinunciare alle vacanze, che rischiano di slittare a metà luglio. In mezzo, il nuovo tecnico dovrà cominciare a costruire il suo Real, consapevole delle enormi pressioni e delle ambizioni di un club abituato a vincere. Alonso ha voluto ringraziare con calore Ancelotti, definendolo «una magnifica persona» e «una grande influenza» sulla sua carriera. Dopo le esperienze da giocatore (2009-2014) e allenatore del settore giovanile, Xabi raccoglie il testimone con umiltà e orgoglio, firmando un contratto triennale per la sfida più importante della sua vita professionale.