Real Madrid, Zidane: «Obiettivo raggiunto. Spettacolo con il Gladbach»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.

«Il nostro obiettivo era questo, qualificarsi e farlo come primi perché era fondamentale. Oggi è stata una partita spettacolare dal primo minuto al 90esimo, l’abbiamo interpretato benissimo: credo che sia stata la migliore di tutta la stagione. Ma sono stato un giocatore anche io, so che è impossibile fare sempre così, noi ci proviamo ma di tanto in tanto è normale avere qualche calo. Sono molto contento per i giocatori, combatto quotidianamente insieme a loro e ci meritiamo serate come questa».