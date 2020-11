Real Madrid, Zidane sorride: Hazard e Militao sono tornati negativi

Buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane: Eden Hazard e Militao avrebbero superato il coronavirus e sarebbero tornati negativi

Secondo il media spagnolo Cope Zinedine Zidane può sorridere: Eden Hazard ed Eder Militao sono risultati negativi all’ultimo tampone e hanno raggiunto Valdebebas per prendere parte all’allenamento in preparazione della sfida di campionato con il Villarreal, in programma sabato.

I due giocatori saranno quindi a disposizione del tecnico francese in vista del match contro l’Inter in programma mercoledì 25 novembre a San Siro.