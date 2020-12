Real Madrid, Zidane sorride: quattro rientri per la sfida al Borussia M’Gladbach

Buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane: per la delicata sfida contro il Borussia M’Gladbach tornano quattro giocatori

Buone notizie per il Real Madrid di Zinedine Zidane in vista della delicata sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach di mercoledì sera.

Come riportato da AS, infatti, il tecnico francese recupererà quattro pedine rispetto alle ultime uscite: Sergio Ramos, Dani Carvajal in difesa, Alvaro Odriozola e Luka Jovic. Tutti e quattro saranno a disposizione per il big match, da capire se dal primo minuto.