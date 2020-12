Real Sociedad al lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso

Real Sociedad al lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso.

Lavoro personalizzato per David Silva e Mikel Oyarzabal che quindi domani sera potrebbero non essere in campo.