Real Sociedad prepara il ritorno in campo: disinfestazione del centro sportivo per la ripresa degli allenamenti – VIDEO

La Federcalcio spagnola ha dato l’ok per la ripresa degli allenamenti e le squadre iscritte alla Liga si preparano al rientro in campo.

Fra queste c’è la Real Sociedad, che come le altre società si è prodigata al fine di garantire la salute dei propri tesserati. Per questa ragione, il club basco ha dato il via alle operazioni di disinfestazione del centro sportivo.