Rebus Ibrahimovic: cosa farà a fine stagione? Tanti dubbi sul nuovo Milan

Zlatan Ibrahimovic si trova ad un bivio: continuare nel nuovo Milan dopo gli addii di chi l’ha voluto oppure salutare definitivamente

Negli ultimi anni Zlatan Ibrahimovic ha utilizzato i social come mezzo per descrivere il suo stato mentale o per dare importanti annunci. Ieri lo svedese ha scritto: “Fallo con passione o non farlo affatto“. I tifosi si interrogano. Il messaggio di Ibra cos’è? Un avviso al club? Una dichiarazione di amore al Milan? Un segnale che apre la strada all’addio al calcio giocato.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Zlatan sceglie di “parlare” proprio mentre il Milan naviga in acque agitatissime causa scisma tra l’a.d. Gazidis e l’area tecnica incarnata dalla coppia Boban-Maldini: Zvone e Paolo sono stati sostanzialmente i suoi unici interlocutori in società, e non è un segreto che l’idea di ritrovarsi senza le due bandiere nel Milan che verrà lo abbia lasciato più che perplesso. Dall’altra parte, dalle immagini che giungono da Milanello si vede Ibra che scalcia un palo, che si sbraccia e urla con la grinta di sempre, la concentrazione in vista del ritorno in campo di domenica con il Genoa è quella giusta. La passione non manca. Per ora.