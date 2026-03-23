Reggiana, svolta in panchina! Via Rubinacci, arriva Bisoli. Cos’è successo davvero nelle ultime ore

Reggiana, addio a Rubinacci! Arriva Bisoli in panchina, cosa è successo davvero per la panchina del club in Serie B

Il momento delicato della stagione impone scelte drastiche e la dirigenza granata non è rimasta a guardare. La Reggiana ha deciso di cambiare guida tecnica per tentare di dare una scossa immediata a tutto l’ambiente e invertire la pericolosa rotta intrapresa in campionato. L’obiettivo primario e vitale resta il mantenimento della categoria, e per raggiungerlo la società emiliana ha optato per un profilo di grande esperienza e temperamento.

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La crisi di risultati e l’addio a Rubinacci

La situazione deficitaria in classifica e gli ultimi risultati decisamente deludenti hanno spinto i vertici del club a prendere una decisione drastica, seppur complessa. Come riferito da Gianluca Di Marzio, l’avventura di Rubinacci sulla panchina granata si conclude in anticipo, pagando a caro prezzo un rendimento al di sotto delle aspettative stagionali e una pericolosa flessione nel gioco. La squadra è apparsa scarica e priva di mordente nelle ultime uscite, rendendo fondamentale e inevitabile un cambio di rotta per evitare di sprofondare ulteriormente nelle zone più calde e drammatiche della graduatoria.

La scelta di Bisoli: carisma e pragmatismo per la salvezza

Per sostituire l’allenatore uscente, la scelta della dirigenza è ricaduta su un vero e proprio specialista in imprese complicate. Pierpaolo Bisoli è da sempre noto nel panorama calcistico per il suo calcio pragmatico, la sua proverbiale grinta e la rara capacità di compattare lo spogliatoio nei momenti di massima emergenza. Le sue squadre si sono sempre distinte per un’organizzazione tattica solida e uno spirito di sacrificio encomiabile, doti che saranno assolutamente indispensabili da qui al termine del campionato per rimettere in carreggiata i giocatori.

I dettagli dell’accordo: tre mesi per convincere

La notizia del cambio della guardia ha rapidamente fatto il giro del web, confermando le tempistiche e i contorni dell’operazione. Come diffuso dalle indiscrezioni di mercato: “la Reggiana deciso l’esonero di Rubinacci: al suo posto arriva Bisoli. Per lui un contratto di tre mesi con opzione per l’anno prossimo in caso di salvezza”.

La proprietà ha quindi strutturato un accordo a breve termine, strettamente vincolato al raggiungimento dell’obiettivo sportivo. Una vera e propria sfida stimolante per il neo-tecnico, che avrà a disposizione questo intenso rush finale per conquistare la permanenza nella categoria e meritarsi, di fatto, la meritata riconferma per guidare il futuro progetto tecnico della società.