Reggina, Menez: «Ho riscoperto la voglia di sudare, Monza favorito»

Due gol nelle prime due partite con la Reggina per Jeremy Menez che lancia la sfida al Monza per la promozione in Serie A.

Jeremy Menez ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato i motiv che lo hanno spinto ad accettare l’offerta della Reggina.

NUOVA VITA – «Ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico: non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa volevo tornare dalla famigli. Poi sono andato a Parigi, ma sentivo che volevo confrontarmi con un campionato più competitivo».

FAKE NEWS – «Il fatto che io sia un bad boy è una scemata. La gente ha un’immagine di me falsa, ma sono una persona tranquilla, dentro e fuori dal campo. Non dico di essere sempre stato un santo, ma ora sonocresciuto, mi sento diverso».

MONZA FAVORITO? – «Sì,ma incampo ci vanno i giocatori, non i milioni».