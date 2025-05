Più di Kaká e Tonali. Reijnders pronto a diventare la cessione più costosa della storia del Milan: la classifica

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese acquistato dal Milan nel luglio 2023 per circa 20 milioni di euro più bonus, potrebbe trasferirsi al Manchester City per una cifra che potrebbe superare i 75 milioni di euro. Se l’affare dovesse concretizzarsi, stabilirebbe un nuovo record per la cessione più costosa nella storia del club rossonero, superando quella di Kaká al Real Madrid nel 2009 per 67 milioni di euro.

Arrivato dall‘AZ Alkmaar, Reijnders ha firmato un contratto quinquennale con il Milan, diventando uno dei centrocampisti più promettenti della Serie A. Nel marzo 2025, ha rinnovato il suo contratto fino al 2030, con un ingaggio annuo superiore ai 3,5 milioni di euro . Durante la stagione 2024/2025, ha segnato 12 gol in tutte le competizioni, contribuendo significativamente al gioco del Milan.

La partenza di Reijnders rappresenta una parte della ristrutturazione in corso al Milan, che sta affrontando una stagione deludente. La sua cessione, insieme ad altre operazioni di mercato, potrebbe contribuire a finanziare il nuovo progetto tecnico, guidato da Allegri e Tare.

Attualmente la classifica vede al primo posto Kakà venduto a 67 milioni al Real Madrid nel 2009/2010, mentre al 2° posto c’è Tonali andato al Newcastle per 59 milioni. Di seguito la classifica completa.

1° Kaká, 67 milioni – Real Madrid

2° Tonali, 59 milioni – Newcastle

3° Shevchenko, 44 milioni – Chelsea

4° Thiago Silva, 42 milioni – PSG

5° Bonucci, 35 milioni – Juve

6° Piatek, 24 milioni – Herta Berlino

7° De Ketelaere, 24 milioni – Atalanta

8° Paquetà, 23 milioni – Lione

9° Coco, 22.5 milioni – Inter

10° Suso, 22 milioni – Siviglia