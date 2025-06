Reijnders al Manchester City, oltremanica cresce l’entusiasmo: cifre e scelta tecnica del trasferimento

In Inghilterra cresce l’ottimismo per il trasferimento di Reijnders al Manchester City: trattativa in chiusura con il Milan

L’ipotesi di un trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City sta guadagnando notevole slancio oltremanica, con diversi importanti media inglesi che ora indicano come l’affare si stia rapidamente avvicinando alle sue fasi conclusive. Il centrocampista del Milan, protagonista di ottime prestazioni in Serie A, sarebbe l’obiettivo primario di Pep Guardiola per rinforzare il suo centrocampo in vista della prossima stagione.

Secondo un dettagliato articolo di “The Guardian Football” di oggi, intitolato “Manchester City Close in on Reijnders in Reported €70 Million Deal” (“Il Manchester City si avvicina a Reijnders per una cifra riportata di 70 milioni di euro“), le trattative tra i due club si sarebbero intensificate nelle ultime 48 ore. La testata suggerisce che il City abbia presentato un’offerta che il Milan sta trovando sempre più difficile da rifiutare, ritenuta essere nell’ordine dei 60 milioni di euro di base fissa, con ulteriori 10 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni. L’articolo sottolinea l’ammirazione di Guardiola per la versatilità di Reijnders, la sua capacità di controllare il ritmo e il suo impressionante volume di gioco, vedendolo come un innesto perfetto per lo stile del City, basato sul possesso palla e sull’alta intensità.

Altre fonti inglesi riecheggiano sentimenti simili. “Sky Sports News” ha trasmesso servizi che discutono delle “trattative avanzate” del City per il nazionale olandese, con i loro reporter che suggeriscono come i termini personali non dovrebbero rappresentare un problema, dato che Reijnders è entusiasta all’idea di un trasferimento in Premier League. Gli opinionisti del canale hanno elogiato il potenziale acquisto come un “abile mossa di mercato” che aggiungerebbe ulteriore qualità e profondità a una squadra del City già formidabile. La narrativa complessiva della stampa britannica è quella di un imminente completamento, con l’aspettativa che un annuncio ufficiale possa essere fatto nei prossimi giorni, segnando un significativo colpo di mercato per il Manchester City e un sostanziale ritorno economico per il Milan.