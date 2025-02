Reinjders: «Non è possibile uscire sconfitti così dopo aver trovato il pari; cerchiamo di essere positivi»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, dopo la sconfitta subita dai rossoneri in trasferta contro il Torino

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro il Torino. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

«Dobbiamo essere più maturi in certi momenti della partita. Non è possibile uscire sconfitti da questo match dopo aver trovato il gol del pareggio! Cerchiamo di essere positivi, abbiamo grandi chance in campionato. Siamo usciti dalla Champions League: dobbiamo concentrarci maggiormente sulla Serie A. Sul fatto che dobbiamo giocare più velocemente sono d’accordo: per l’avversario è troppo facile difendersi quando abbassiamo il ritmo».