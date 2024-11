Reijnders: «Contento per i due gol, ma non abbiamo ancora fatto niente: dobbiamo continuare a spingere»

Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Empoli

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Empoli. Di seguito le parole del centrocampista rossonero.

«Non abbiamo fatto niente, dobbiamo ancora continuare a spingere. Sono contento per i due gol. Nove punti dalla prima? Il Milan va in campo per i titoli, non siamo ancora soddisfatti della classifica».