Reina esalta Ospina: «Prima paratona e poi rilancia per il pareggio» – FOTO

Pepe Reina ha scritto un tweet complimentandosi con il suo collega Ospina per l’ “assist” per il pareggio del Napoli

Pepe Reina sta seguendo la partita tra Napoli e Inter di Coppa Italia e ha voluto complimentarsi con il suo collega Ospina per la giocata fatta durante la partita.

Il portiere dell’Aston Villa ha scritto: «Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio…spettacolo» in riferimento al grande intervento fatto su Candreva e al conseguente rilancio per Insigne che ha dato il via al pareggio partenopeo.