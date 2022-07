Renato Sanches Milan, c’è il piano B: i rossoneri seguono Frattesi

Calciomercato Milan: se non si dovesse riuscire ad arrivare a Renato Sanches, i rossoneri potrebbero virare su Frattesi del Sassuolo

Il Milan, in attesa di avere una risposta definitiva da Renato Sanches, obiettivi numero uno per il centrocampo, sta iniziando a valutare anche le alternative. Non solo Douglas Luiz dell’Aston Villa ma anche Davide Frattesi del Sassuolo di cui, come riportato da Tuttosport, si è discusso ieri con l’agente Beppe Riso.

Qualora saltasse Sanches (che ad oggi resta la prima scelta) i rossoneri potrebbero scavalcare la Roma nella corsa al neroverde con una formula di pagamento pluriennale essendo il prezzo del cartellino alto.

