Rennes, Niang: «Futuro? Non potrei dire di no a una big»

Mbaye Niang è felice al Rennes, ma non esclude una separazione dal club francese per giocare in una squadra più importante

Mbaye Niang dovrà decidere se restare al Rennes o se intraprendere una nuova avventura. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante sul suo futuro a Canal Football Club.

FUTURO – «Vorrei restare, ma tutti conoscono le mie intenzioni e se arrivasse un grande club non potrei rifiutare. Ma non denigro il Rennes, qui sono tornato a essere felice e ho riscoperto la gioia di giocare a calcio».

CONTATTI CON ALTRI CLUB – «Altri club in Francia mi hanno cercato, così come in Inghilterra. A me piace Marsiglia, ci vado spesso, mi piacciono il club e l’ambiente. Ma mi potrebbero piacere anche altre squadre».