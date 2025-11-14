Retroscena Icardi, l’attaccante argentino ha rifiutato una maxi offerta: i dettagli sul no dell’ex Inter

Retroscena Icardi, il giocatore nel 2023 ha detto no ad una proposta da 120 milioni di euro arrivata direttamente dall’Arabia. Le ultime

Negli ultimi giorni è circolata un’anteprima dell’ampia intervista concessa da George Gardi all’edizione tedesca di Sky Sport, un dialogo ricco di dettagli che getta nuova luce sui retroscena su Icardi riguardo al suo arrivo al Galatasaray, al suo rapporto con il club e alle prospettive future. Gardi, reduce da tre campionati vinti e protagonista nel percorso europeo della squadra, ha parlato non solo della sua esperienza, ma anche del lavoro di consulente di mercato internazionale, offrendo un punto di vista interno e privilegiato su molte dinamiche spesso sconosciute al grande pubblico.

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda proprio il trasferimento di Mauro Icardi in Turchia, una scelta che molti all’epoca considerarono sorprendente. Gardi, però, chiarisce questi retroscena Icardi descrivendo il passaggio al Galatasaray come un vero “trasferimento visionario”. L’argentino, infatti, non era più un titolare fisso al PSG e aveva bisogno di un ambiente pronto a crederne il rilancio. Gardi ha spiegato che la passione dei tifosi del Galatasaray e il sostegno della società rappresentavano il contesto ideale affinché Icardi ritrovasse continuità, fiducia e rendimento. Secondo il consulente, solo un ambiente caldo e identitario come quello di Istanbul avrebbe potuto permettere all’attaccante di tornare ai livelli d’élite che gli appartenevano.

Tra i retroscena su Icardi più sorprendenti, Gardi ha confermato anche l’esistenza di una maxi offerta arrivata dall’Arabia Saudita nell’estate del 2023: una proposta da 120 milioni netti in tre anni, integralmente rifiutata dal giocatore. Una decisione che, secondo Gardi, dimostra quanto Icardi fosse legato ai tifosi e quanto avesse trovato nel club turco una dimensione personale e professionale difficilmente replicabile altrove. Il Galatasaray, ha sottolineato, resta un punto fondamentale nella carriera dell’attaccante argentino e nella sua vita privata.

Un altro tema affrontato riguarda il futuro del giocatore. Il contratto di Icardi è in scadenza a fine anno e, come spiega Gardi, il destino dell’argentino è ancora aperto. La società valuterà con attenzione ogni opzione e prenderà la decisione ritenuta migliore per tutte le parti coinvolte. Interrogato sulla possibilità di un addio, Gardi ha ammesso che sarebbe emozionalmente toccato nel vedere partire un giocatore che ormai fa parte della storia contemporanea del Galatasaray, ma ha ricordato che ogni scelta finale dipenderà tanto da Icardi quanto dal presidente del club.

Un’intervista che, nel suo insieme, svela finalmente i più importanti retroscena su Icardi, restituendo un quadro chiaro di quanto la storia tra l’attaccante e il Galatasaray sia stata – e continui a essere – molto più profonda di quanto appaia dall’esterno.