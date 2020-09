Riapertura stadi, il piano del Governo: Inter-Milan con 15mila spettatori?

Il Milan questa sera contro il Bologna accoglierà 1000 spettatori: il Governo vuole aumentare via via la presenza di persone

Milan-Bologna si giocherà davanti a 1000 spettatori composti da persone che in prima linea hanno lottato contro il Coronavirus. È l’ultima partita della prima giornata di Serie A che si giocherà con gli spalti semi-aperti. È possibile immaginare che dopo il 7 ottobre, quando scadrà l’attuale Dpcm, il Governo attui un piano per incrementare il numero di presenze allo stadio.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il piano è di arrivare a una riapertura più robusta, che potrebbe prevedere un limite del 20 per cento rispetto alla capienza degli stadi. Calendario alla mano, in Inter-Milan che si giocherà a San Siro il 17 ottobre potrebbero esserci 15mila tifosi.