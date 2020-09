Riapertura stadi: le regioni dicono sì al 25% degli spettatori. Oggi il protocollo esaminato dal Cts

Le Regioni hanno approvato il Protocollo che permetterà di riavere gli stadi pieni al 25%: oggi sarà esaminato dal Cts

È arrivato il primo via libera per ripopolare gli stadi al 25% della loro capienza. La Conferenza delle Regioni ha approvato il protocollo che prevede l’aumento degli spettatori fino a un massimo del 25% degli impianti, divisi in settori o «blocchi funzionali», nel rispetto del limite di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori al chiuso per

ogni tribuna o porzione di tribuna.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, oggi il documento, su cui ha lavorato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e caldeggiato da Federcalcio e Lega Serie A, sarà presentato al Comitato tecnico scientifico del governo ma non è detto che il parere degli esperti sia immediato. In questo weekend si continuerà con i 1.000 spettatori per stadio (tutti invitati) ma l’obiettivo è allargare la platea degli spettatori da inizio ottobre, magari già dal 4 quando si giocherà la terza giornata di Serie A.