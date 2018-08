Anche il PSG all’assalto di Rodriguez: lo svizzero preferisce il Milan

Non solo l’Arsenal: anche il PSG avrebbe svolto un sondaggio col Milan per Ricardo Rodriguez. Rifiuto secco da parte del giocatore, convinto di voler restare in rossonero

Nuovo assalto respinto: Ricardo Rodriguez – nella giornata di ieri – sarebbe stato al centro di un fuoco incrociato di mercato che ha visto protagonista prima l’Arsenal e poi il Paris Saint-Germain. Per il terzino svizzero due proposte sul tavolo del Milan: la prima da parte dei Gunners da 34 milioni di euro, la seconda – secondo le indiscrezioni – del parte dei parigini per una cifra non meglio specificata. A dire di no ad entrambe le offerte sarebbe stato lo stesso Rodriguez, convinto di voler rimanere a Milano per riscattare una prima stagione rossonera – quella scorsa – decisamente al di sotto delle attese.

Prosegue dunque la ricerca tanto dell’Arsenal quanto del PSG per un terzino di livello internazionale: in particolar modo il club francese avrebbe sondato il terreno per Rodriguez dopo aver già incassato i primi rifiuti da parte del Bayer Leverkusen per Wendell, del Borussia Dortmund per Raphael Guerreiro e della Juventus per Alex Sandro. Obiettivi su cui la società transalpina potrebbe adesso tornare per mancanza di alternative.