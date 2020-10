Ricciardi (Oms): «Bisognerebbe sospendere il calcio in alcune aree»

Walter Ricciardi ha parlato della situazione del calcio in ottica Coronavirus

Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Speranza, ai microfoni di TikiTaka ha parlato della situazione del calcio vista la pandemia da Covid-19 che dilaga in Italia.

«Il calcio in Italia rappresenta molto di più che un semplice sport. Ma questo non deve andare a scapito della salute. Una sospensione del calcio? Sì, in alcune aree sarebbe necessario e bisognerebbe farlo subito, bastano 2-3 settimane per risollevare la situazione. Il protocollo va sicuramente riscritto. Era stato fatto a maggio in una fase dell’epidemia calante e che si riferiva alla conclusione del campionato, non alla gestione ordina del campionato in una fase di recrudescenza del virus».